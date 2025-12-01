Бурматов раскритиковал «собачий Wi-Fi» в Екатеринбурге
Бродячие собаки в качестве роутеров мобильной связи не помогут решить проблему, заявил НСН Владимир Бурматов.
Бродячих собак не надо использовать как средства связи, а куда лучше штрафовать хозяев, которые выбрасывают животных, рассказал зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в разговоре с НСН.
Екатеринбургские активисты «оснастили» бездомных собак роутерами с Wi-Fi. Таким образом они хотят помочь решить две проблемы: с отключением мобильного интернета и собаками, которые никому не нужны. Об этом заявила глава фестиваля «Стенография» Анна Клец изданию «Подъем». Клец также рассказала, что Wi-Fi на улицах сейчас раздают «до пяти собак», за ними следят и помогают им. Бурматов указал, что такая идея не сработает в других городах.
«В Москве просто некого оснащать, так как в городе нет бездомных собак. Мое мнение в том, что их на улицах просто быть не должно. Везде так надо сделать, как в Москве. Откуда берутся у нас бездомные собаки? Вчера завершилась осень, а сегодня первый день зимы. Владельцы повыкидывали щенков по истечению садово-дачного периода, после того, когда взяли их маленькими. Собак надо отвезти в приюты, а каждого из тех, кто их выкинул, оштрафовать на 30 тысяч рублей. Вот чем надо заниматься местным властям, тогда бездомных собак на улицах не будет. А наличие бездомных собак на улицах — это проблема каждого из нас. Потому что каждый год 100 тысяч одномоментно оказывается на улицах и начинает бесконтрольно плодиться, а к весне мы получаем нападения с жертвами и прочее, надо на всех собак что ли роутеры вешать?», — подчеркнул он.
Ранее Бурматов в беседе с НСН призвал пускать россиян с питомцами в музеи.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Владельцы Porsche в России сообщают о массовых блокировках машин через спутник
- Ирак пригласил США заменить «Лукойл» в проекте «Западная Курна-2»
- «Стучать» невыгодно: Почему выплаты доносчикам не остановят коррупцию
- СМИ: Часть команды Трампа против схемы с российскими активами
- СМИ: Трамп проведет совещание по дальнейшим действиям США в отношении Венесуэлы
- Автоюрист рассказал, как безопасно двигаться в тумане
- Россиянам напомнили о последствиях просрочки уплаты налогов
- Экспорт российской водки в Индию назвали «потешной историей»
- Покупательница квартиры Долиной намерена обжаловать дело в Верховном суде
- Мало авторов и жанров: Шорт-лист «Белого слона» обнажил проблемы российского кино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru