Бурматов раскритиковал «собачий Wi-Fi» в Екатеринбурге

Бродячие собаки в качестве роутеров мобильной связи не помогут решить проблему, заявил НСН Владимир Бурматов.

Бродячих собак не надо использовать как средства связи, а куда лучше штрафовать хозяев, которые выбрасывают животных, рассказал зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в разговоре с НСН.

Екатеринбургские активисты «оснастили» бездомных собак роутерами с Wi-Fi. Таким образом они хотят помочь решить две проблемы: с отключением мобильного интернета и собаками, которые никому не нужны. Об этом заявила глава фестиваля «Стенография» Анна Клец изданию «Подъем». Клец также рассказала, что Wi-Fi на улицах сейчас раздают «до пяти собак», за ними следят и помогают им. Бурматов указал, что такая идея не сработает в других городах.

«В Москве просто некого оснащать, так как в городе нет бездомных собак. Мое мнение в том, что их на улицах просто быть не должно. Везде так надо сделать, как в Москве. Откуда берутся у нас бездомные собаки? Вчера завершилась осень, а сегодня первый день зимы. Владельцы повыкидывали щенков по истечению садово-дачного периода, после того, когда взяли их маленькими. Собак надо отвезти в приюты, а каждого из тех, кто их выкинул, оштрафовать на 30 тысяч рублей. Вот чем надо заниматься местным властям, тогда бездомных собак на улицах не будет. А наличие бездомных собак на улицах — это проблема каждого из нас. Потому что каждый год 100 тысяч одномоментно оказывается на улицах и начинает бесконтрольно плодиться, а к весне мы получаем нападения с жертвами и прочее, надо на всех собак что ли роутеры вешать?», — подчеркнул он.

Ранее Бурматов в беседе с НСН призвал пускать россиян с питомцами в музеи.

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:ГосдумаСобакиДомашние Животные

