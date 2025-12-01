Бродячих собак не надо использовать как средства связи, а куда лучше штрафовать хозяев, которые выбрасывают животных, рассказал зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в разговоре с НСН.



Екатеринбургские активисты «оснастили» бездомных собак роутерами с Wi-Fi. Таким образом они хотят помочь решить две проблемы: с отключением мобильного интернета и собаками, которые никому не нужны. Об этом заявила глава фестиваля «Стенография» Анна Клец изданию «Подъем». Клец также рассказала, что Wi-Fi на улицах сейчас раздают «до пяти собак», за ними следят и помогают им. Бурматов указал, что такая идея не сработает в других городах.