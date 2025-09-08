СМИ: Запад обсуждает «воздушный щит» США для прекращения огня на Украине

На Западе рассматривают возможность фактического прекращения огня на Украине за счет создания американского «воздушного щита». Об этом пишет обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.

По его данным, речь идет об увеличении поставок систем ПВО для защиты украинского воздушного пространства от беспилотников. При этом щит не будет закрывать страну от баллистических ракет.

Воздушное перемирие с Украиной назвали «помутнением сознания» в США

Рахман отмечает, что европейские лидеры ищут более быстрые и практичные способы усилить военную поддержку Киева.

В публикации уточняется, что Европа может внести вклад с моря, в частности за счет развертывания авианосцев, передает «Радиоточка НСН».

