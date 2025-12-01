«Это не единоборства»: Олимпийский чемпион осудил поведение Большунова
Александр Большунов начал конфликт с коллегой-лыжником исподтишка, потому что не смог смириться с поражением, заявил НСН Никита Крюков.
Все претензии на лыжне друг к другу нельзя высказывать из-за спины, поэтому поведение лыжника Александра Большунова было неприемлемым, олимпийский чемпион по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта России Никита Крюков в разговоре с НСН.
В Кировске стартовал первый этап Кубка России по лыжным гонкам. В полуфинале спринтерской гонки лыжник Александр Большунов упал в борьбе с соперником Александром Бакуровым и финишировал последним. После финиша Большунов подъехал к Бакурову и толкнул в спину так резко, что тот оказался на снегу вместе с рекламным бортиком и ушел, хромая. Крюков осудил такой поступок олимпийского чемпиона.
«Я считаю, что у нас лыжные гонки, а не бои или смешанные единоборства. Тем более, если ты хочешь что-то высказать человеку, то не надо это делать из-за спины, исподтишка как это получилось в данном случае. Поэтому здесь явно вижу несправедливость и неправильные действия со стороны Большунова. Он должен как минимум извиниться, так как позволил себе чуть больше, чем надо. Я думаю, что вердикт судей будет достаточно справедливым», — отметил он.
Крюков добавил, что такое поведение Большунова можно объяснить неудовлетворенностью.
«Мы замечали, что год и два года назад Большунов достаточно уверенно и с большим запасом выигрывал практически каждый старт. Сейчас общий уровень спортсменов подтянулся и уже ему не удается такое. Возможно, из-за этого и происходит внутреннее непонимание, а что же пошло не так. Но здесь нужно просто трезво оценивать ситуацию, ни в коем случае не пылить и не ломать дров. Это всего лишь один из первых стартов, сезон только начинается. Нужно держать свои эмоции в руках и не давать им волю», — заключил он.
Ранее Большунов признался, что переборщил, толкнув Бакурова в спину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Wise пригрозила блокировкой карт россиян без ВНЖ или паспорта ЕС
- «Это не единоборства»: Олимпийский чемпион осудил поведение Большунова
- Япония снова подтвердила стремление урегулировать спор по Курилам
- Бурматов раскритиковал «собачий Wi-Fi» в Екатеринбурге
- Владельцы Porsche в России сообщают о массовых блокировках машин через спутник
- Ирак пригласил США заменить «Лукойл» в проекте «Западная Курна-2»
- «Стучать» невыгодно: Почему выплаты доносчикам не остановят коррупцию
- СМИ: Часть команды Трампа против схемы с российскими активами
- СМИ: Трамп проведет совещание по дальнейшим действиям США в отношении Венесуэлы
- Автоюрист рассказал, как безопасно двигаться в тумане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru