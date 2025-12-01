«Это не единоборства»: Олимпийский чемпион осудил поведение Большунова

Александр Большунов начал конфликт с коллегой-лыжником исподтишка, потому что не смог смириться с поражением, заявил НСН Никита Крюков.

Все претензии на лыжне друг к другу нельзя высказывать из-за спины, поэтому поведение лыжника Александра Большунова было неприемлемым, олимпийский чемпион по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта России Никита Крюков в разговоре с НСН.

В Кировске стартовал первый этап Кубка России по лыжным гонкам. В полуфинале спринтерской гонки лыжник Александр Большунов упал в борьбе с соперником Александром Бакуровым и финишировал последним. После финиша Большунов подъехал к Бакурову и толкнул в спину так резко, что тот оказался на снегу вместе с рекламным бортиком и ушел, хромая. Крюков осудил такой поступок олимпийского чемпиона.

Большунов толкнул соперника после финиша и нанес ему травму
«Я считаю, что у нас лыжные гонки, а не бои или смешанные единоборства. Тем более, если ты хочешь что-то высказать человеку, то не надо это делать из-за спины, исподтишка как это получилось в данном случае. Поэтому здесь явно вижу несправедливость и неправильные действия со стороны Большунова. Он должен как минимум извиниться, так как позволил себе чуть больше, чем надо. Я думаю, что вердикт судей будет достаточно справедливым», — отметил он.

Крюков добавил, что такое поведение Большунова можно объяснить неудовлетворенностью.

Лыжник Александр Большунов выиграл кубковую гонку на 15 км
«Мы замечали, что год и два года назад Большунов достаточно уверенно и с большим запасом выигрывал практически каждый старт. Сейчас общий уровень спортсменов подтянулся и уже ему не удается такое. Возможно, из-за этого и происходит внутреннее непонимание, а что же пошло не так. Но здесь нужно просто трезво оценивать ситуацию, ни в коем случае не пылить и не ломать дров. Это всего лишь один из первых стартов, сезон только начинается. Нужно держать свои эмоции в руках и не давать им волю», — заключил он.

Ранее Большунов признался, что переборщил, толкнув Бакурова в спину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

