Все претензии на лыжне друг к другу нельзя высказывать из-за спины, поэтому поведение лыжника Александра Большунова было неприемлемым, олимпийский чемпион по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта России Никита Крюков в разговоре с НСН.



В Кировске стартовал первый этап Кубка России по лыжным гонкам. В полуфинале спринтерской гонки лыжник Александр Большунов упал в борьбе с соперником Александром Бакуровым и финишировал последним. После финиша Большунов подъехал к Бакурову и толкнул в спину так резко, что тот оказался на снегу вместе с рекламным бортиком и ушел, хромая. Крюков осудил такой поступок олимпийского чемпиона.