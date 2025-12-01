Путин получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска

Президент России Владимир Путин 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где выслушал доклады командования о ситуации на фронте. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Верховному главнокомандующему доложили начальник Генштаба Валерий Герасимов, командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук и командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев.

Путин: Красноармейск и Димитров полностью окружены

В ходе доклада Герасимов проинформировал президента об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, а также рассказал о ходе наступательных действий российских войск на других участках.

Песков отметил, что визит Путина в пункт управления проходил в вечерние часы и был посвящен оперативному анализу текущей обстановки, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
