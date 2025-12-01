Путин получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска

Президент России Владимир Путин 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где выслушал доклады командования о ситуации на фронте. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Верховному главнокомандующему доложили начальник Генштаба Валерий Герасимов, командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук и командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев.