Wise пригрозила блокировкой карт россиян без ВНЖ или паспорта ЕС
Британская платежная система Wise уведомила клиентов из России, что их карты могут быть заблокированы, если они не подтвердят наличие европейского вида на жительство или гражданства одной из стран Евросоюза. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
В Wise пояснили, что такие меры связаны с новым пакетом санкций Европейского союза. В результате сервис временно ограничил работу карт для пользователей из России и Белоруссии. Для разблокировки карт клиентам предложили подтвердить гражданство или ВНЖ в странах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) либо в Швейцарии.
Компания сообщила, что письма с уведомлением и инструкциями были разосланы пользователям, которых затрагивают новые ограничения.
Российским клиентам предписано ответить на это письмо до 30 января 2026 года и приложить документы, подтверждающие гражданство или вид на жительство, в противном случае карты рискуют остаться заблокированными, передает «Радиоточка НСН».
