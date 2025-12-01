Ирак пригласил США заменить «Лукойл» в проекте «Западная Курна-2»
Иракское министерство нефти направило крупным американским нефтяным компаниям официальные приглашения принять участие в конкурсе на управление месторождением «Западная Курна-2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство. Решение связано с тем, что российская компания «Лукойл», находящаяся под санкциями США, намерена выйти из проекта.
В министерстве сообщили, что приглашения носят эксклюзивный характер и предусматривают прямые переговоры, в ходе которых компании должны предоставить технические и коммерческие предложения. Подчеркивается, что процедура будет проходить по прозрачным стандартам, действующим при распределении нефтяных контрактов в стране.
По оценке иракской стороны, передача управления американской компании позволит обеспечить бесперебойную добычу нефти, сохранить позиции Ирака на мировом рынке и повысить стабильность глобальных энергетических поставок.
Ведомство также считает, что расширение участия США в нефтяных проектах укрепит стратегическую роль Ирака в мировой энергетике и позволит привлечь более разнообразный международный опыт, что, по его мнению, отвечает долгосрочным экономическим интересам страны, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Клубочек раскручивается!»: Жуков о последствиях ареста «главного мошенника 1990-х»
- Богатейшие предприниматели из России разбогатели еще на $17,9 млрд
- Желание Трампа напасть на Венесуэлу связали с запасами нефти
- МВД Белоруссии: Беспилотник незаконно вторгся в воздушное пространство из Литвы
- Нейросети и анимация: Каким будет российский ответ «Истории игрушек»
- Суд арестовал гендиректора музыкального издательства «Джем» Черкасова
- Россиянам объяснили, почему второй брак стал новой нормой в России
- Депутат Рады Гончаренко заявил, что Ермаку запретили выезд из Украины
- «Скидки против козырей»: Почему Турция не откажется от российского газа
- Пекари пообещали россиянам сохранить ржаной хлеб
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru