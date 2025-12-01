Ирак пригласил США заменить «Лукойл» в проекте «Западная Курна-2»

Иракское министерство нефти направило крупным американским нефтяным компаниям официальные приглашения принять участие в конкурсе на управление месторождением «Западная Курна-2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство. Решение связано с тем, что российская компания «Лукойл», находящаяся под санкциями США, намерена выйти из проекта.

В министерстве сообщили, что приглашения носят эксклюзивный характер и предусматривают прямые переговоры, в ходе которых компании должны предоставить технические и коммерческие предложения. Подчеркивается, что процедура будет проходить по прозрачным стандартам, действующим при распределении нефтяных контрактов в стране.

СМИ: Совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун продал свой пакет акций компании

По оценке иракской стороны, передача управления американской компании позволит обеспечить бесперебойную добычу нефти, сохранить позиции Ирака на мировом рынке и повысить стабильность глобальных энергетических поставок.

Ведомство также считает, что расширение участия США в нефтяных проектах укрепит стратегическую роль Ирака в мировой энергетике и позволит привлечь более разнообразный международный опыт, что, по его мнению, отвечает долгосрочным экономическим интересам страны, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЛукойлСШАИрак

Горячие новости

Все новости

партнеры