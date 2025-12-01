Ирак пригласил США заменить «Лукойл» в проекте «Западная Курна-2»

Иракское министерство нефти направило крупным американским нефтяным компаниям официальные приглашения принять участие в конкурсе на управление месторождением «Западная Курна-2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство. Решение связано с тем, что российская компания «Лукойл», находящаяся под санкциями США, намерена выйти из проекта.

В министерстве сообщили, что приглашения носят эксклюзивный характер и предусматривают прямые переговоры, в ходе которых компании должны предоставить технические и коммерческие предложения. Подчеркивается, что процедура будет проходить по прозрачным стандартам, действующим при распределении нефтяных контрактов в стране.