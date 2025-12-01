«Стучать» невыгодно: Почему выплаты доносчикам не остановят коррупцию
В России не сработает система поощрений за сообщения о взятках, потому что они ниже, чем оборот коррупционных денег, заявил НСН Кирилл Кабанов.
Чтобы остановить коррупцию, необходимы более прозрачные методы контроля, а не выплаты за доносительство, рассказал председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов в разговоре с НСН.
В Нижнем Новгороде чиновникам будут платить премию за доносы на коллег-коррупционеров. Компенсировать будут до 50% от зарплаты. Новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года. Эти поправки внесены в Положение об оплате труда лиц, которые замещают должности государственной гражданской службы Нижегородской области. Кабанов усомнился в эффективности этой политики.
«Ничего уникального для истории России в подобном нет. У нас уже были такие попытки. Одно время хотели даже ратифицировать европейское законодательство по поводу стимулирования доносов о коррупционерах. Такие меры эффективны в США, где платят проценты со штрафов юридических лиц, а они составляют сотни миллионов долларов. То есть, есть смысл “настучать”. То, что сегодня предлагают нижегородские власти, на самом деле не даст никакого эффекта. Потому что серьезная коррупция – это бизнес, который приносит доходы не в половину заработной платы, а куда больше. Если человек будет доносить на коррупцию, то за большие деньги. Коррупцию можно победить только изменяя процедуры расходов, делая их прозрачными, понятными и подконтрольными, а также с помощью мониторинга бюджета и всех трат. А второе — ужесточение уголовного законодательства, чтобы было понимание, что коррупция так же наказуема, как и государственная измена. Потому что это одно и то же», — указал он.
Ранее Кабанов назвал в эфире НСН самые коррумпированные отрасли в России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Япония снова подтвердила стремление урегулировать спор по Курилам
- Бурматов раскритиковал «собачий Wi-Fi» в Екатеринбурге
- Владельцы Porsche в России сообщают о массовых блокировках машин через спутник
- Ирак пригласил США заменить «Лукойл» в проекте «Западная Курна-2»
- «Стучать» невыгодно: Почему выплаты доносчикам не остановят коррупцию
- СМИ: Часть команды Трампа против схемы с российскими активами
- СМИ: Трамп проведет совещание по дальнейшим действиям США в отношении Венесуэлы
- Автоюрист рассказал, как безопасно двигаться в тумане
- Россиянам напомнили о последствиях просрочки уплаты налогов
- Экспорт российской водки в Индию назвали «потешной историей»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru