«Стучать» невыгодно: Почему выплаты доносчикам не остановят коррупцию

В России не сработает система поощрений за сообщения о взятках, потому что они ниже, чем оборот коррупционных денег, заявил НСН Кирилл Кабанов.

Чтобы остановить коррупцию, необходимы более прозрачные методы контроля, а не выплаты за доносительство, рассказал председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов в разговоре с НСН.

В Нижнем Новгороде чиновникам будут платить премию за доносы на коллег-коррупционеров. Компенсировать будут до 50% от зарплаты. Новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года. Эти поправки внесены в Положение об оплате труда лиц, которые замещают должности государственной гражданской службы Нижегородской области. Кабанов усомнился в эффективности этой политики.

«Ничего уникального для истории России в подобном нет. У нас уже были такие попытки. Одно время хотели даже ратифицировать европейское законодательство по поводу стимулирования доносов о коррупционерах. Такие меры эффективны в США, где платят проценты со штрафов юридических лиц, а они составляют сотни миллионов долларов. То есть, есть смысл “настучать”. То, что сегодня предлагают нижегородские власти, на самом деле не даст никакого эффекта. Потому что серьезная коррупция – это бизнес, который приносит доходы не в половину заработной платы, а куда больше. Если человек будет доносить на коррупцию, то за большие деньги. Коррупцию можно победить только изменяя процедуры расходов, делая их прозрачными, понятными и подконтрольными, а также с помощью мониторинга бюджета и всех трат. А второе — ужесточение уголовного законодательства, чтобы было понимание, что коррупция так же наказуема, как и государственная измена. Потому что это одно и то же», — указал он.

Ранее Кабанов назвал в эфире НСН самые коррумпированные отрасли в России.

