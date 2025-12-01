Чтобы остановить коррупцию, необходимы более прозрачные методы контроля, а не выплаты за доносительство, рассказал председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов в разговоре с НСН.



В Нижнем Новгороде чиновникам будут платить премию за доносы на коллег-коррупционеров. Компенсировать будут до 50% от зарплаты. Новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года. Эти поправки внесены в Положение об оплате труда лиц, которые замещают должности государственной гражданской службы Нижегородской области. Кабанов усомнился в эффективности этой политики.