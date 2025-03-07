В ЕС предложили создать «небесный щит» для защиты Украины
Военные западных стран предложили использовать самолеты Европейского союза для противовоздушной обороны Киева, сообщает The Guardian.
Основная задача SkyShield («Небесный щит») - защита воздушного пространства западной Украины от крылатых ракет. Предполагается задействовать 120 самолетов. Они будут летать с европейских авиабаз и тесно координировать свои действия с ВВС Украины.
Инициатива позволить перебросить часть ресурсов ВВС на восток. Эффект может быть более значительным, чем отправка 10 тысяч европейских военных на Украину.
Ранее на внеочередном саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС согласовали план по привлечению дополнительных 800 миллиардов евро для усиления обороны. Был одобрен план Еврокомиссии, направленный на укрепление обороноспособности Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru