В ЕС предложили создать «небесный щит» для защиты Украины

Военные западных стран предложили использовать самолеты Европейского союза для противовоздушной обороны Киева, сообщает The Guardian.

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Основная задача SkyShield («Небесный щит») - защита воздушного пространства западной Украины от крылатых ракет. Предполагается задействовать 120 самолетов. Они будут летать с европейских авиабаз и тесно координировать свои действия с ВВС Украины.

Инициатива позволить перебросить часть ресурсов ВВС на восток. Эффект может быть более значительным, чем отправка 10 тысяч европейских военных на Украину.

Ранее на внеочередном саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС согласовали план по привлечению дополнительных 800 миллиардов евро для усиления обороны. Был одобрен план Еврокомиссии, направленный на укрепление обороноспособности Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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