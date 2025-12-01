Япония снова подтвердила стремление урегулировать спор по Курилам
Японское правительство по-прежнему считает приоритетом урегулирование территориального спора с Россией и подписание мирного договора. Об этом на встрече с мэром города Нэмуро заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
По его словам, отношения между двумя странами сейчас переживают непростой период, однако Токио не отказывается от курса на решение вопроса о «четырех северных островах» и стремится завершить работу над мирным соглашением, которое так и не было подписано после Второй мировой войны.
Разногласия вокруг Курильских островов прододжаются уже десятилетия. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва была готова рассмотреть передачу Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора.
При этом судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР считал этот документ окончательным урегулированием спора, тогда как Япония продолжала претендовать на все четыре острова. Переговоры в последующие годы не привели к результату, передает «Радиоточка НСН».
