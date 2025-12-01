Япония снова подтвердила стремление урегулировать спор по Курилам

Японское правительство по-прежнему считает приоритетом урегулирование территориального спора с Россией и подписание мирного договора. Об этом на встрече с мэром города Нэмуро заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

По его словам, отношения между двумя странами сейчас переживают непростой период, однако Токио не отказывается от курса на решение вопроса о «четырех северных островах» и стремится завершить работу над мирным соглашением, которое так и не было подписано после Второй мировой войны.