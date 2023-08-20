СМИ: НАТО потеряло веру в победу Украины над Россией

Он напомнил о выступлении главы канцелярии генерального секретаря НАТО Стиана Йенсена, по словам которого, мирное соглашение может предполагать отказ Киева от территорий в пользу России в обмен на членство в альянсе.

По словам эксперта, это заявление отражает реальные намерения Запада в отношение Украины, которую они хотят «продать подешевле» и как можно скорее.

Ранее в США заявили о финальной стадии конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

