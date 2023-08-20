СМИ: НАТО потеряло веру в победу Украины над Россией

Североатлантический альянс утратил веру в победу Украины над Россией и намерен «продать» ее, сообщает Telegraph со ссылкой на британского полковника в отставке Ричарда Кемпа.

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Он напомнил о выступлении главы канцелярии генерального секретаря НАТО Стиана Йенсена, по словам которого, мирное соглашение может предполагать отказ Киева от территорий в пользу России в обмен на членство в альянсе.

По словам эксперта, это заявление отражает реальные намерения Запада в отношение Украины, которую они хотят «продать подешевле» и как можно скорее.

Ранее в США заявили о финальной стадии конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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