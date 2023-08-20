СМИ: НАТО потеряло веру в победу Украины над Россией
Североатлантический альянс утратил веру в победу Украины над Россией и намерен «продать» ее, сообщает Telegraph со ссылкой на британского полковника в отставке Ричарда Кемпа.
Он напомнил о выступлении главы канцелярии генерального секретаря НАТО Стиана Йенсена, по словам которого, мирное соглашение может предполагать отказ Киева от территорий в пользу России в обмен на членство в альянсе.
По словам эксперта, это заявление отражает реальные намерения Запада в отношение Украины, которую они хотят «продать подешевле» и как можно скорее.
Ранее в США заявили о финальной стадии конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Именем погибшей Дарьи Дугиной назовут улицу в Донецке
- СМИ: Запад готовит не устраивающие Россию и Украину мирные инициативы
- Губернатор Ростовской области заявил о попытке атаки дронов-камикадзе
- «Нужны батальоны». В России требуют ввести мобрезерв против ВСУ
- СМИ: НАТО потеряло веру в победу Украины над Россией
- Остались считанные дни. В США заявили о финальной стадии конфликта на Украине
- Беспилотники атакуют. Пострадавшие - на курском вокзале, сбитый БПЛА - в Москве
- Орбита «Луны-25» не дает сфотографировать посадочные модули американских «Аполлонов»
- Экс-советник Кучмы Соскин: Украинцы должны требовать отставки Зеленского
- СМИ: Пентагон столкнется с проблемами при пополнении истощенных арсеналов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru