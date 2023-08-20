Экс-советник Кучмы Соскин: Украинцы должны требовать отставки Зеленского

Украинские граждане должны требовать отставки главы государства Владимира Зеленского на фоне провала в боях против российской армии, сообщил на YouTube-канале бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

На Украине не согласились с тем, что контрнаступление провалилось

По его словам, президент опасен. Политик призвал он восстать против Зеленского, так как страна оказалась на грани катастрофы. Соскин отметил, что украинский лидер не способен управлять страной во время конфликта.

Ранее экс-советник заявил, что ВСУ теряют контроль над Харьковской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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