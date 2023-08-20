Остались считанные дни. В США заявили о финальной стадии конфликта на Украине
Украинские военные потеряли свой боевой потенциал, в результате конфликт вступил в финальную стадию, сообщает Daily Planet со ссылкой на бывшего разведчика корпуса морской пехоты США Скотта Риттера.
По его словам, войска Украины не в состоянии собрать силы для продвижения вперед. Эксперт считает, что Украина утратит свою боевую эффективность в конце лета — начале осени.
При этом российская армия добилась значительных успехов на купянском направлении. Риттер также указал, что о переходе конфликта в заключительную стадию говорит предложение главы канцелярии генерального секретаря НАТО Стиана Йенссена об уступке Киевом территорий ради вступления в альянс.
Ранее бывший разведчик заявил, что Киеву не хватает военных, поэтому военное командование перебрасывает батальоны с одной точки на другую, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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