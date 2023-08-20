По его словам, войска Украины не в состоянии собрать силы для продвижения вперед. Эксперт считает, что Украина утратит свою боевую эффективность в конце лета — начале осени.

При этом российская армия добилась значительных успехов на купянском направлении. Риттер также указал, что о переходе конфликта в заключительную стадию говорит предложение главы канцелярии генерального секретаря НАТО Стиана Йенссена об уступке Киевом территорий ради вступления в альянс.

Ранее бывший разведчик заявил, что Киеву не хватает военных, поэтому военное командование перебрасывает батальоны с одной точки на другую, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

