Остались считанные дни. В США заявили о финальной стадии конфликта на Украине

Украинские военные потеряли свой боевой потенциал, в результате конфликт вступил в финальную стадию, сообщает Daily Planet со ссылкой на бывшего разведчика корпуса морской пехоты США Скотта Риттера.

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По его словам, войска Украины не в состоянии собрать силы для продвижения вперед. Эксперт считает, что Украина утратит свою боевую эффективность в конце лета — начале осени.

При этом российская армия добилась значительных успехов на купянском направлении. Риттер также указал, что о переходе конфликта в заключительную стадию говорит предложение главы канцелярии генерального секретаря НАТО Стиана Йенссена об уступке Киевом территорий ради вступления в альянс.

Ранее бывший разведчик заявил, что Киеву не хватает военных, поэтому военное командование перебрасывает батальоны с одной точки на другую, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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