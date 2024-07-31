СМИ: На Украине ликвидирован четвертый финский наемник
31 июля 202405:02
Ликвидирован четвертый наемник из Финляндии, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины, сообщает Yle со ссылкой на Ассоциацию участников боевых действий.
Финн был убит в середине июля к северу от Донецка. Власти подтвердили данное сообщение.
Ранее трех финских наемников убили на Украине.
Ранее наемнику из США заочно дали 14 лет колонии за участие в боях на стороне ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru