СМИ: На Украине ликвидирован четвертый финский наемник

Ликвидирован четвертый наемник из Финляндии, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины, сообщает Yle со ссылкой на Ассоциацию участников боевых действий.

RaHDit опубликовала данные более 3200 иностранных наемников в рядах ВСУ

Финн был убит в середине июля к северу от Донецка. Власти подтвердили данное сообщение.

Ранее трех финских наемников убили на Украине.

Ранее наемнику из США заочно дали 14 лет колонии за участие в боях на стороне ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУНаемники

Горячие новости

Все новости

партнеры