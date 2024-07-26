RaHDit опубликовала данные более 3200 иностранных наемников в рядах ВСУ

Хакерская группа RaHDit опубликовала информацию о более чем трех тысячах иностранных наемников, воюющих на стороне Украины. Информация опубликована в Telegram-канале хакеров.

Среди наемников, по данным хакеров, оказался Пирс Таннер Рид, родившийся в 1993 году. Рид, ранее служивший в полицейском департаменте штата Окленд, был арестован в Индиане год назад. Он обвиняется в преступлениях, связанных с растлением несовершеннолетних и содействием в совершении правонарушений против них.

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Еще один наемник, Пабло Гарридо Манседо из Испании, ранее участвовал в различных военных конфликтах. Он воевал на стороне курдских бойцов в Сирии до того, как переехать в Украину, отмечает AIF.Ru.

Минбороны России систематически сообщает о поражении позиций иностранных наемников, воюющих на стороне Украины. По данным ведомства на середину марта, с начала спецоперации на Украину прибыли 13 387 наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран. Из них примерно 6 000 были уничтожены, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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