Наемнику из США заочно дали 14 лет колонии за участие в боях на стороне ВСУ
Объявленный в международный розыск гражданин США, ветеран морской пехоты Майкл-Артур Сент-Джон заочно приговорен к 14 годам лишения свободы за наемничество. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
По данным правоохранителей, в феврале 2022-го американец 1991 года рождения прибыл на Украину через Польшу для участия в боевых действиях в составе Интернационального легиона. Сент-Джон согласился стать наемником за материальное вознаграждение, был обеспечен личным огнестрельным оружием и боеприпасами, специальным снаряжением и прошел военную подготовку на украинских тренировочных базах.
«В период с февраля 2022 года по май 2024 года Сент-Джон... осознавая противоправность своих действий, выполнял приказы командиров Интернационального легиона, заключавшиеся в непосредственном участии в боевых действиях на стороне украинских силовых структур», — указали в Следкоме, добавив, что наемник систематически получал не менее $1000 в месяц.
Суд учел собранные СК доказательства и заочно признал американца виновным в наемничестве.
Между тем хакерская группировка RaHDit опубликовала данные о более чем 3200 иностранных наемниках в рядах ВСУ. Среди бойцов есть граждане США, Испании, Латвии, пишет RT.
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