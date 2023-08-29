По данным итальянского издания, боевые действия могут продлиться очень долго. При этом в статье говорится, что Киев попытается «устранить» Зеленского. А многие европейские политики уверены, что на Украине в скором времени будут изменения. В частности, Зеленский будет отстранен от должности.

Глава Украины попробует сбежать после разгрома ВСУ на передовой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

