СМИ: мир недостижим, пока Зеленский руководит Украиной

Достижения мира в ситуации вокруг Украины невозможно, пока глава государства Владимир Зеленский руководит страной, сообщает Fatto Quotidiano.

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По данным итальянского издания, боевые действия могут продлиться очень долго. При этом в статье говорится, что Киев попытается «устранить» Зеленского. А многие европейские политики уверены, что на Украине в скором времени будут изменения. В частности, Зеленский будет отстранен от должности.

Глава Украины попробует сбежать после разгрома ВСУ на передовой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский

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