СМИ: мир недостижим, пока Зеленский руководит Украиной
29 августа 202304:31
Достижения мира в ситуации вокруг Украины невозможно, пока глава государства Владимир Зеленский руководит страной, сообщает Fatto Quotidiano.
По данным итальянского издания, боевые действия могут продлиться очень долго. При этом в статье говорится, что Киев попытается «устранить» Зеленского. А многие европейские политики уверены, что на Украине в скором времени будут изменения. В частности, Зеленский будет отстранен от должности.
Глава Украины попробует сбежать после разгрома ВСУ на передовой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru