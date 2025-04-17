«Украина согласилась»: Стубб призвал Россию к полному прекращению огня
Президент Финляндии Александр Стубб призвал Россию согласиться на безоговорочное прекращение огня на Украине. Об этом он написал в соцсети Х.
Политик поделился, что провел переговоры со «своим другом» украинским президентом Владимиром Зеленским. Лидеры двух стран обсуждали обстановку на месте.
«Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня. Россия... должна сделать то же самое», - указал Стубб.
По его словам, Хельсинки и Киев продолжают работу для достижения справедливого и устойчивого мира.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине «никогда не следовало допускать», пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru