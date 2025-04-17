Стало известно, что может помешать получить страховую пенсию
Назначение и размер пенсии в России зависит от уровня официальных доходов гражданина, сообщает РИА Новости.
Без страховых отчислений в Социальный фонд РФ россиянин рискует остаться без страховой пенсии по старости. С официального дохода работодатель платит за сотрудника страховые взносы, которые учитываются в дальнейшем при назначении и расчете выплаты пожилым людям. При отсутствии официальной зарплаты и отчислений граждане рискуют остаться без страховой пенсии.
От официального трудоустройства зависит также размер пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет, а также больничных.
Ранее стало известно, что россияне после выхода на пенсию желают получать 52 тысячи рублей в месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru