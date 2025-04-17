В Госдуме заявили, что блокировать YouTube пока не планируется

По его словам, пользователям стоит помнить о рисках — как с точки зрения доступа, так и в плане хранения данных и контента на зарубежной платформе. Депутат указал, что видеохостинг в России по-прежнему остаётся актуальным, несмотря на то, что платформа продолжает допускать многочисленные нарушения отечественного законодательства, распространяя запрещённый контент.

Сервис находится под пристальным вниманием, его работа может быть ограничена, если ситуация не изменится, отметил Немкин.

Для возобновления работы видеохостинга YouTube в России недостаточно лишь снятия западных антироссийских санкций, заявил заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

