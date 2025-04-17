СМИ: Оперативные мероприятия в отношении экс-губернатора Смирнова шли несколько месяцев
Оперативные мероприятия в отношении экс-главы Курской области Алексея Смирнова шли на протяжении нескольких месяцев, сообщает ТАСС.
Проверки фактов расходования средств бюджета, выделенных на возведение фортификационных сооружений в приграничных районах Курской области, начались в 2024 году. Смирнов попал в поле зрения правоохранительных органов, когда появилась первая информация о его причастности к мошенническим схемам. Вина бывшего губернатора практически доказана.
Мещанский районный суд Москвы арестовал Смирнова. Его задержали сотрудники Следственного департамента МВД России при участии оперативников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также ФСБ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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