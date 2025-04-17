В Москве вспыхнул пожар на территории трансформаторной подстанции

Пожар произошел на территории трансформаторной подстанции в Москве. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Рано утром на территории трансформаторной подстанции в Востряковском проезде произошел пожар», - указали в ведомстве.

Возгорание ликвидировали. Данных о пострадавших не поступало.

Точную причину пожара установят по итогам пожарно-технической экспертизы.

Ранее возгорание произошло на территории предприятия в Железнодорожном округе Курска, пишет Ura.ru. Площадь пожара достигала 17 тысяч квадратных метров.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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