В Москве вспыхнул пожар на территории трансформаторной подстанции
17 апреля 202507:32
Пожар произошел на территории трансформаторной подстанции в Москве. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
«Рано утром на территории трансформаторной подстанции в Востряковском проезде произошел пожар», - указали в ведомстве.
Возгорание ликвидировали. Данных о пострадавших не поступало.
Точную причину пожара установят по итогам пожарно-технической экспертизы.
Ранее возгорание произошло на территории предприятия в Железнодорожном округе Курска, пишет Ura.ru. Площадь пожара достигала 17 тысяч квадратных метров.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru