В России создан не имеющий аналогов в мире препарат от рака
17 апреля 202506:18
В России создан препарат от онкологии, не имеющего аналогов в мире, сообщает РИА Новости.
«Афотид» уже применяется на добровольцах для лечения онкозаболеваний. Его безопасность доказана.
Клинические исследования данным препаратом разрешено проводить в семи клинических центрах.
Вакцина против рака должна создаваться с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента, а универсальный препарат создать невозможно, заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru