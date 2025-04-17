В России создан не имеющий аналогов в мире препарат от рака

В России создан препарат от онкологии, не имеющего аналогов в мире, сообщает РИА Новости.

В России в 2025 году пройдут испытания вакцин против рака груди и поджелудочной железы

«Афотид» уже применяется на добровольцах для лечения онкозаболеваний. Его безопасность доказана.

Клинические исследования данным препаратом разрешено проводить в семи клинических центрах.

Вакцина против рака должна создаваться с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента, а универсальный препарат создать невозможно, заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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