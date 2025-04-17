Минпромторг сократит параллельный импорт товаров в Россию

Министерство промышленности и торговли России значительно сократит список товаров, которые поставляются в страну по параллельному импорту, сообщают «Известия».

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В ведомстве указали, что по мере того как развивается российское производство недостающих позиций, нарастают поставки из дружественных стран и других факторов, перечень продукции подвергается корректировке и сокращается. Кроме того, если раньше в приказ вносили целые категории товаров, то теперь он будет касаться конкретных производителей.

Ранее стало известно, что в список планируется добавить определённые бренды в части инвестиционного импорта, и убрать из него товары, которыми Россия сама себя полностью обеспечивает, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда-Перера, НСН
ТЕГИ:ИмпортМинпромторг

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