Минпромторг сократит параллельный импорт товаров в Россию

В ведомстве указали, что по мере того как развивается российское производство недостающих позиций, нарастают поставки из дружественных стран и других факторов, перечень продукции подвергается корректировке и сокращается. Кроме того, если раньше в приказ вносили целые категории товаров, то теперь он будет касаться конкретных производителей.

Ранее стало известно, что в список планируется добавить определённые бренды в части инвестиционного импорта, и убрать из него товары, которыми Россия сама себя полностью обеспечивает, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

