Минпромторг сократит параллельный импорт товаров в Россию
Министерство промышленности и торговли России значительно сократит список товаров, которые поставляются в страну по параллельному импорту, сообщают «Известия».
В ведомстве указали, что по мере того как развивается российское производство недостающих позиций, нарастают поставки из дружественных стран и других факторов, перечень продукции подвергается корректировке и сокращается. Кроме того, если раньше в приказ вносили целые категории товаров, то теперь он будет касаться конкретных производителей.
Ранее стало известно, что в список планируется добавить определённые бренды в части инвестиционного импорта, и убрать из него товары, которыми Россия сама себя полностью обеспечивает, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru