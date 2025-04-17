Над территорией России уничтожили 71 беспилотник ВСУ
Более 70 украинских БПЛА нейтрализовали над территорией России за минувшую ночь, передает Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - указали в ведомстве.
Так, 49 дронов ликвидировали в Курской области, по семь - в Орловской и Рязанской областях, четыре - в Брянской. Еще три беспилотника ВСУ сбили над Владимирской областью, один - над Тульской.
Ранее украинские дроны-камикадзе атаковали Брянскую область, в результате полностью сгорели 18 домов, а также две хозпостройки, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru