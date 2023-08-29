В США не исключили бегство Зеленского в Майями

Глава Украины Владимир Зеленский попробует сбежать после разгрома ВСУ на передовой, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на бывшего советника министра обороны США Дугласа Макгрегора.

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«Зеленский одним прекрасным днем исчезнет. Улетит в Вильнюс, Майями или на Кипр и заберет украденные миллионы» - сказал он. Как считает эксперт, соединенные Штаты совершили большую ошибку, убедив украинскую армию пойти в атаку, так как у нее с самого начала не было никаких шансов пробить российскую оборону и преодолеть подготовленные минные поля.

Когда армия РФ нанесет сокрушительный удар, президент Украины сбежит.

Ранее Макгрегор заявил, что Украина оказалась в безвыходной ситуации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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