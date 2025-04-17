Россотрудничество приостановило прием сирийских студентов в вузы
Россотрудничество приостановило прием студентов из Сирии в российские вузы из-за политической ситуации в республике. Об этом рассказал замглавы ведомства Павел Шевцов в беседе с РИА Новости.
«Мы активно ведем работу по квоте правительства... по обучению студентов. К сожалению, в этом году не будет студентов из Сирии, но будут те, которые сейчас заканчивают один уровень образования и переходят на другой», - отметил Шевцов.
Замглавы Россотрудничества подчеркнул, что пауза связана с политической ситуацией в Сирии и техническими вопросами, в том числе с отсутствием загранпаспортов у граждан. По словам Шевцова, в республике «нет как таковой власти» и полноценной работы госорганов. Российская сторона готова была содействовать партнерам, однако из-за общеполитической ситуации и нефункционирования большинства органов власти придется взять паузу в приеме студентов как минимум в 2025 году.
Между тем преподаватель русского языка для иностранцев Мария Калистратова рассказала, что большинство обучающихся в России иностранных студентов - граждане Китая, пишет 360.ru.
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