Россотрудничество приостановило прием сирийских студентов в вузы

Россотрудничество приостановило прием студентов из Сирии в российские вузы из-за политической ситуации в республике. Об этом рассказал замглавы ведомства Павел Шевцов в беседе с РИА Новости.

«Мы активно ведем работу по квоте правительства... по обучению студентов. К сожалению, в этом году не будет студентов из Сирии, но будут те, которые сейчас заканчивают один уровень образования и переходят на другой», - отметил Шевцов.

Замглавы Россотрудничества подчеркнул, что пауза связана с политической ситуацией в Сирии и техническими вопросами, в том числе с отсутствием загранпаспортов у граждан. По словам Шевцова, в республике «нет как таковой власти» и полноценной работы госорганов. Российская сторона готова была содействовать партнерам, однако из-за общеполитической ситуации и нефункционирования большинства органов власти придется взять паузу в приеме студентов как минимум в 2025 году.

Между тем преподаватель русского языка для иностранцев Мария Калистратова рассказала, что большинство обучающихся в России иностранных студентов - граждане Китая, пишет 360.ru.

