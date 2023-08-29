СМИ: Украина проведет выборы в 2024 году, пока не упал рейтинг Зеленского
29 августа 202300:02
Украина рассматривает возможность проведения выборов президента досрочно, пока не упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Pais.
По данным издания, еще одной причиной проведения выборов предстоящей весной является «приближение к финалу» спецоперации, что якобы тоже должно поднять рейтинги Зеленского. Тогда же должны состояться и парламентские выборы.
Ранее Зеленский не исключил проведение выборов во время боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Украина проведет выборы в 2024 году, пока не упал рейтинг Зеленского
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru