Об этом говорило строительство системы военных укреплений по всей стране, привлечение иностранных военных советников, перевооружение армии Украины и подготовка ее к противостоянию с российской армией. Украинское политическое руководство прекрасно понимало риски противостояния с Россией на правах сторонника НАТО, а украинцы были ослеплены обещаниями о высоком уровне жизни при вступлении в Европейский союз.

Издание отмечает, что, по мнению организаторов, Майдан 2014 года был последней попыткой сохранить единство государства, но на деле он подтвердил его неизбежный распад.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад добился своих целей, доведя ситуацию на Украине до госпереворота и вынудив Россию начать специальную военную операцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

