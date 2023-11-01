СМИ: Киев умоляет Вашингтон увеличить военную поддержку

Киев упрашивает Вашингтон поставить больше оружия для украинской армии, сообщает Politico.

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Власти Украины передали США «список пожеланий», в котором говорится о новом оружии и обучении солдат ВСУ.

При этом поддержка Киева Вашингтоном находится под угрозой из-за избрания нового спикера Палаты представителей США и обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее в Конгрессе США призвали Белый дом к отчету о финансировании Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраина

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