СМИ: Киев умоляет Вашингтон увеличить военную поддержку
1 ноября 202306:46
Киев упрашивает Вашингтон поставить больше оружия для украинской армии, сообщает Politico.
Власти Украины передали США «список пожеланий», в котором говорится о новом оружии и обучении солдат ВСУ.
При этом поддержка Киева Вашингтоном находится под угрозой из-за избрания нового спикера Палаты представителей США и обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее в Конгрессе США призвали Белый дом к отчету о финансировании Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru