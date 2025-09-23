СМИ: Самолёт на экстремально низкой высоте пролетел над Новой Москвой

Авиалайнер на экстремально низкой высоте пролетел над Новой Москвой, сообщает Telegram-канал Baza.

Средства ПВО сбили 114 украинских беспилотников

По предварительным данным, это произошло из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов, которые вечером 22 сентября пытались атаковать Москву.

Кадры пролёта самолета над многоэтажками сняли очевидцы. На видео попал тяжёлый транспортный самолёт Ан-124, предназначенный для перевозки крупногабаритных грузов.

Силы противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников, летевших на Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиНовая МоскваАвиацияСамолетыАн-124

Горячие новости

Все новости

партнеры