Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией»

По словам Байдена, в пятницу он отправит в конгресс США «экстренный бюджетный запрос» на финансирование нужд нацбезопасности, отмечает телеканал «360».

«Поддержка наших критических партнеров, включая Израиль и Украину, — это разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды», — отметил глава государства.

При этом Байден не уточнил сумму возможного финансирования.

Ранее СМИ сообщили, что американский президент запросит у конгресса $60 млрд для Киева. Кроме того, Байден намерен отправить запрос на предоставление около $40 млрд для Израиля, Тайваня и охраны границы с Мексикой, пишет RT.

