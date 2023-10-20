Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией»
Президент США Джо Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая принесет дивиденды будущим поколениям. Об этом политик заявил в телеобращении к американцам.
По словам Байдена, в пятницу он отправит в конгресс США «экстренный бюджетный запрос» на финансирование нужд нацбезопасности, отмечает телеканал «360».
«Поддержка наших критических партнеров, включая Израиль и Украину, — это разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды», — отметил глава государства.
При этом Байден не уточнил сумму возможного финансирования.
Ранее СМИ сообщили, что американский президент запросит у конгресса $60 млрд для Киева. Кроме того, Байден намерен отправить запрос на предоставление около $40 млрд для Израиля, Тайваня и охраны границы с Мексикой, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru