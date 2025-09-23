Путин дал российское гражданство бывшей помощнице Байдена

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства американке Таре Рид, сообщает RT.

Журналист Карлсон взял интервью у переехавшей в Россию экс-помощницы Байдена

Она была помощницей бывшего лидера США Джо Байдена в Сенате.

Женщина заявила, что быть гражданином России — честь для неё. Рид отметила, что теперь планирует активно изучать русский язык.

Она известна тем, что обвинила в сексуальных домогательствах Байдена, с которым работала, когда тот был сенатором. Сам он называет ее утверждения ложными.

Экс-помощницы Байдена утверждает, что жителям США надоела «русофобская политика Вашингтона». Также, по её оценке, американская экономика оказалась сейчас «в состоянии свободного падения».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:Джо БайденСШАВладимир ПутинГражданство РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры