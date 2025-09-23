Путин дал российское гражданство бывшей помощнице Байдена
Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства американке Таре Рид, сообщает RT.
Она была помощницей бывшего лидера США Джо Байдена в Сенате.
Женщина заявила, что быть гражданином России — честь для неё. Рид отметила, что теперь планирует активно изучать русский язык.
Она известна тем, что обвинила в сексуальных домогательствах Байдена, с которым работала, когда тот был сенатором. Сам он называет ее утверждения ложными.
Экс-помощницы Байдена утверждает, что жителям США надоела «русофобская политика Вашингтона». Также, по её оценке, американская экономика оказалась сейчас «в состоянии свободного падения».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Водитель «Газели» пытался ввезти 34 БПЛА из Казахстана в Россию
- Путин дал российское гражданство бывшей помощнице Байдена
- Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча»
- СМИ: Москва призвала ИКАО смягчить санкции против российской авиации
- В «Шереметьево» отменено более 30 рейсов, ещё несколько десятков задержано
- СМИ: Самолёт на экстремально низкой высоте пролетел над Новой Москвой
- Глава МИД Люксембурга выступил против глобальной русофобии
- Суд конфисковал активы семьи экс-мэра Владивостока на 79 миллиардов рублей
- Силы ПВО сбили две воздушные цели над Севастополем и Черным морем
- Трамп проведет встречи с Зеленским и лидерами ряда стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru