СМИ: Москва призвала ИКАО смягчить санкции против российской авиации
Москва обратилась в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с просьбой ослабить ограничительные меры против отечественной авиаотрасли, сообщает Reuters со ссылкой на источники и соответствующие документы.
Собеседник в авиационном секторе России сообщил, что власти страны пытаются договориться о смягчении санкций, в частности по поводу запасных частей, которые имеют решающее значение для безопасности полетов. Документы подготовлены к трехгодичной ассамблее ИКАО, которая стартует 23 сентября. Москва считает, что санкции противоречат международным правилам. РФ указала, что парк самолетов Boeing и Airbus стареет, и не все комплектующие можно импортировать по «серым» схемам. Это означает, что значительная часть иностранных самолетов может быть выведена из эксплуатации.
Ранее Россия оспорила в суде ООН решение ИКАО по делу MH17, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
