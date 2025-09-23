СМИ: Москва призвала ИКАО смягчить санкции против российской авиации

Собеседник в авиационном секторе России сообщил, что власти страны пытаются договориться о смягчении санкций, в частности по поводу запасных частей, которые имеют решающее значение для безопасности полетов. Документы подготовлены к трехгодичной ассамблее ИКАО, которая стартует 23 сентября. Москва считает, что санкции противоречат международным правилам. РФ указала, что парк самолетов Boeing и Airbus стареет, и не все комплектующие можно импортировать по «серым» схемам. Это означает, что значительная часть иностранных самолетов может быть выведена из эксплуатации.

Ранее Россия оспорила в суде ООН решение ИКАО по делу MH17, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

