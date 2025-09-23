Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча»
Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и французской сборной Франции Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча».
Ему достался приза как лучшему футболисту мира сезона-2024/25 по версии журнала France Football. Церемония состоялась в парижском театре Шатле.
Лучшим клубом стал «ПСЖ».
В прошлом сезоне Дембеле вместе с «ПСЖ» стал чемпионом и обладателем Кубка Франции, выиграл Лигу чемпионов и был признан лучшим игроком сезона в турнире.
Ранее «Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Тоттенхэм» и завоевал Суперкубок УЕФА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
