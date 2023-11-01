В Конгрессе США призвали Белый дом к отчету о финансировании Киева

Бюджетный комитет Палаты представителей американского Конгресса потребовал от администрации Джо Байдена отчитаться о предоставленном с февраля 2022 года Киеву финансировании, следует из письма на сайте комитета.

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Это необходимо сделать до 20 ноября. Также главу бюджетного управления Белого дома просит явиться в комитет и ответить на вопросы членов комитета. В документе сказано, что Конгресс предоставил 114 миллиардов долларов в качестве дополнительных бюджетных ассигнований, что не включает возможно еще миллионы долларов из перераспределенных из других программ средств.

Киев полностью существует за счет Вашингтона и при этом продолжает просить деньги, сообщила член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
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