В «Шереметьево» отменено более 30 рейсов, ещё несколько десятков задержано
В московском аэропорту «Шереметьево» отменено более 30 рейсов, ещё несколько десятков задержано, сообщает Telegram-канал «Уважаемые пассажиры».
Около 20:20 в воздушной гавани были введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов на фоне угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. В «Шереметьево» предупредили, что время обслуживание пассажиров может быть увеличено.
При этом аэропорты «Внуково» и «Домодедово» работают в обычном режиме, ограничения в них сегодня не вводились.
Ранее стало известно, что над Новой Москвой самолёт Ан-124 пролетел на экстремально низкой высоте. По предварительным данным, это произошло из-за угрозы атаки беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
