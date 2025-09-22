Глава МИД Люксембурга выступил против глобальной русофобии

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель в беседе с РИА Новости на полях 80-й Генассамблеи ООН заявил, что, по его мнению, в мире сформировались опасные русофобские настроения.

Он отметил, что географию изменить невозможно, и Россия в любом случае останется соседом Европы. По словам Беттеля, он предпочел бы видеть совместное строительство отношений, а не разжигание ненависти и военные действия.

Глава МИД подчеркнул, что ему не нравится глобальная русофобия, которая, как он считает, проявляется во многих странах.

Он также указал, что в некоторых случаях людям становится неловко говорить о своей национальной принадлежности к России, и назвал такую ситуацию прискорбной, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:ПолитикаРоссия

