Глава МИД Люксембурга выступил против глобальной русофобии

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель в беседе с РИА Новости на полях 80-й Генассамблеи ООН заявил, что, по его мнению, в мире сформировались опасные русофобские настроения.

Он отметил, что географию изменить невозможно, и Россия в любом случае останется соседом Европы. По словам Беттеля, он предпочел бы видеть совместное строительство отношений, а не разжигание ненависти и военные действия.