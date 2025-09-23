Водитель «Газели» пытался ввезти 34 БПЛА из Казахстана в Россию

Сотрудники таможни РФ не нашли сведений о БПЛА в его документах. «Газель» с дронами была остановлена сотрудниками мобильной группы недалеко от МАПП Сагарчин. Водитель, сопровождавший груз, заявил, что беспилотники нужны ему для личной видеосъёмки.

Таможенные органы отметили, что дроны в таком количестве несут потенциальную угрозу безопасности жизни и здоровью граждан. Товар задержан, решается вопрос о назначении экспертизы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские водители фур, в которых находились контейнеры с украинскими беспилотниками, атаковавшими военные аэродромы в России, не знали о настоящем предназначении груза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

