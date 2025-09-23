Бизнес оценил расходы операторов на ГИС «Антифрод» в десятки миллионов рублей
Российский бизнес оценил возможные затраты операторов связи на реализацию требований второго антимошеннического пакета в десятки миллиардов рублей, сообщает Forbes.
Ассоциация больших данных считает, что столько может стоить передача данных о геолокации абонентов-иностранцев в создаваемую ГИС «Антифрод». Требование сохранять телефонные разговоры, которые имеют признаки мошеннических, будет стоить еще несколько миллиардов рублей. Кроме того, бизнес будет нести расходы на проведение интеграции с «Госуслугами», а сайты, вынужденные перейти на отечественные сертификаты безопасности, могут понести убытки.
Ранее стало известно, что мошенники обходят антифрод-системы, которые не могут идентифицировать звонки как нежелательные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
