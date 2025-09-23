У Мии Бойки украли бриллиантовые украшения на сумму 7 млн рублей
Российскую певицу и телеведущую Мию Бойка обокрали в Стамбуле почти на 7 млн рублей, сообщает Telegram-канал Readovka.
Она приехала в Турцию и остановилась в отеле премиум класса, а мешочек с драгоценностями в сумке оставила в номере. Там находился бриллиантовый крест и серьги в 4 карата, а также пара дорогих колец. Исполнительница неоднократно покидала отель, но не надевала украшения. Она была уверена, что ее вещи в безопасности.
Бойка не сразу заметила пропажу — только когда проверила сумку уже за пределами отеля. Девушка связалась с отелем, но там заявили, что ничего не находили. Певица отметила, что крестик был подарен близким человеком. Такая ситуация подтвердила ее мысли о том, что Москва — самый безопасный город, где вещи не пропадают.
Ранее Миа Бойка зарегистрировала товарный знак для продажи пива и лимонадов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
