СМИ: Генштаб ВСУ исказил данные о ситуации в Бессаловке Сумской области

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал неверную информацию о том, что украинская армия якобы заняла населенный пункт Бессаловка Сумской области, сообщает ТАСС.

Это связано с огромными потерями Киева, а также с трудностями и неспособности изменить ситуацию на фронте. На командование ВСУ за такую публикацию обрушилась с критикой депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Парламентарий обвинила генштаб во лжи.

Ранее стало известно, что армия России освободила населенные пункты Бессаловка и Дачное, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссийская АрмияУкраинаВСУ

