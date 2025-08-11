Армия России освободила Луначарское в ДНР
11 августа 202512:28
Российские военнослужащие освободили село Луначарское в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.
Населенный пункт взяли под контроль силы группировки войск «Центр».
«Подразделения... в результате активных действий завершили освобождение населенного пункта Луначарское», - указали в оборонном ведомстве.
Ранее армия России установила контроль над Яблоновкой в ДНР, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ЛНР украинский дрон влетел в окно супермаркета, пострадала кассир
- Армия России освободила Луначарское в ДНР
- Коридор раздора: Перемирие Азербайджана и Армении назвали фейковым
- Депутат Свинцов призвал заблокировать шоу «Кстати» и блогера Лебедева
- В центре Люберец ловят огромного быка, сбежавшего от хозяина
- Кубанские фермеры рассказали, как аномальная засуха ударила по урожаю
- Минпросвещения установило продолжительность нового учебного года
- Азербайджан выделит $2 млн на гуманитарную помощь Украине
- ФСБ: Киев привлек пять пенсионерок для убийств российских военных
- Перенос фестиваля Signal в Москву остается под вопросом
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru