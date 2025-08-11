Армия России освободила Луначарское в ДНР

Российские военнослужащие освободили село Луначарское в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.

Населенный пункт взяли под контроль силы группировки войск «Центр».

«Подразделения... в результате активных действий завершили освобождение населенного пункта Луначарское», - указали в оборонном ведомстве.

Ранее армия России установила контроль над Яблоновкой в ДНР, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СпецоперацияДНРВооруженные Силы РФМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры