Армия России освободила населенные пункты Бессаловка и Дачное

Российские Вооруженные силы в ходе специальной военной операции освободили еще два населенных пункта. Об этом сообщает Минобороны.

По данным ведомства, группировка войск «Север» продолжила продвижение в глубину обороны противника и взяла под контроль село Бессаловка Сумской области.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки... «Центр» освобожден населенный пункт Дачное Днепропетровской области», - добавили в Минобороны.

Ранее армия России освободила Поддубное в Донецкой Народной Республике и Соболевку в Харьковской области, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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