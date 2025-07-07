Армия России освободила населенные пункты Бессаловка и Дачное
7 июля 202512:17
Российские Вооруженные силы в ходе специальной военной операции освободили еще два населенных пункта. Об этом сообщает Минобороны.
По данным ведомства, группировка войск «Север» продолжила продвижение в глубину обороны противника и взяла под контроль село Бессаловка Сумской области.
«В результате активных и решительных действий подразделений группировки... «Центр» освобожден населенный пункт Дачное Днепропетровской области», - добавили в Минобороны.
Ранее армия России освободила Поддубное в Донецкой Народной Республике и Соболевку в Харьковской области, напоминает РЕН ТВ.
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