СМИ: ЕС готовит пакет помощи Украине на €50 млрд

Европейский союз готовит пакет помощи Киеву на 50 миллиардов евро, сообщает Bloomberg.

США окажут военную помощь Украине в объеме $375 миллионов

Предложение Еврокомиссии поможет финансировать текущие расходы украинских властей. О помощи будет заявлено 20 июня перед конференцией в Лондоне.

Как стало известно ранее, США выделят Украине 205 млн долларов гумпомощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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