СМИ: ЕС готовит пакет помощи Украине на €50 млрд
20 июня 202306:23
Европейский союз готовит пакет помощи Киеву на 50 миллиардов евро, сообщает Bloomberg.
Предложение Еврокомиссии поможет финансировать текущие расходы украинских властей. О помощи будет заявлено 20 июня перед конференцией в Лондоне.
Как стало известно ранее, США выделят Украине 205 млн долларов гумпомощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru