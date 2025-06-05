В России выступит итальянский певец Аль Бано

В России выступит итальянский певец Аль Бано (Альбано Карризи). Об этом сообщает пресс-служба фонда «Росконгресс».

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Уточняется, что концерт пройдёт в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Аль Бано выступит на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 20 июня», - говорится в сообщении.

Ранее Аль Бано заявил, что желает выступить с концертом в Донбассе, сообщает RT.

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