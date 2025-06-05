В России выступит итальянский певец Аль Бано
5 июня 202516:32
В России выступит итальянский певец Аль Бано (Альбано Карризи). Об этом сообщает пресс-служба фонда «Росконгресс».
Уточняется, что концерт пройдёт в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Аль Бано выступит на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 20 июня», - говорится в сообщении.
Ранее Аль Бано заявил, что желает выступить с концертом в Донбассе, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России выступит итальянский певец Аль Бано
- Путина попросили записать обращение к первоклассникам для нового букваря
- Умер сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий
- Путин предложил запустить программу «Детская книжная карта»
- Названа причина отказа молодых педагогов от работы в школах
- Россиянам объяснили, как действовать свидетелю похищения человека
- В Госдуме заявили, что Telegram не заблокируют из-за национального сервиса РФ
- Звезды «Назад в будущее» попросили фанатов найти гитару из фильма
- СК РФ: Похитившим блогера Щепихина предъявили обвинения
- В ФСБ подтвердили подрыв железнодорожных путей в Воронежской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru