США окажут военную помощь Украине в объеме $375 миллионов

Соединенные Штаты направят на военную помощь Украине $375 млн, сообщил президент США Джо Байден. Официальное сообщение опубликовано на сайте Белого дома.

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«Президент Байден подчеркнул готовность США продолжать оказывать помощь в обеспечении безопасности для удовлетворения неотложных потребностей Украины на поле боя, включая сегодняшнее объявление о дополнительных $375 млн в виде боеприпасов и оборудования», — цитирует сообщение RT.

Ранее агентство Reuters сообщило, что президент США Джо Байден во время пребывания на саммите Группы семи в Хиросиме объявит о новом пакете поддержки Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаПомощьСША

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