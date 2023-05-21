США окажут военную помощь Украине в объеме $375 миллионов

«Президент Байден подчеркнул готовность США продолжать оказывать помощь в обеспечении безопасности для удовлетворения неотложных потребностей Украины на поле боя, включая сегодняшнее объявление о дополнительных $375 млн в виде боеприпасов и оборудования», — цитирует сообщение RT.

Ранее агентство Reuters сообщило, что президент США Джо Байден во время пребывания на саммите Группы семи в Хиросиме объявит о новом пакете поддержки Украине.



