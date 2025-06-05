Умер сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий

Поэт, драматург, журналист и один из основателей группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий умер в Санкт-Петербурге на 72-м году жизни. Об этом в своих соцсетях заявил лидер коллектива Борис Гребенщиков (признан в РФ иноагентом).

Гребенщиков заявил, что сооснователь группы «Аквариум» Гуницкий тяжело болен

Гуницкий также был известен под прозвищем Джордж. Он получил его в молодости из-за внешнего сходства с учаcтником группы The Beatles Джорджем Харрисоном.

«Джордж Гуницкий покинул этот мир. Другого такого мир не знал. Да причтётся к свету»,— написал Гребенщиков.

Ранее в возрасте 77 лет умер легендарный гитарист и продюсер, фронтмен группы The McCoys Рик Дерринджер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:СмертьБорис ГребенщиковМузыкантыАквариум

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