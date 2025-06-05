Умер сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий

Гуницкий также был известен под прозвищем Джордж. Он получил его в молодости из-за внешнего сходства с учаcтником группы The Beatles Джорджем Харрисоном.

«Джордж Гуницкий покинул этот мир. Другого такого мир не знал. Да причтётся к свету»,— написал Гребенщиков.

Ранее в возрасте 77 лет умер легендарный гитарист и продюсер, фронтмен группы The McCoys Рик Дерринджер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».