МВД РФ объявило в розыск предполагаемого участника атаки на военные аэродромы
Предполагаемый участник атаки на российские военные аэродромы Артем Тимофеев был объявлен в розыск. Соответствующая информация появилась в базе МВД РФ.
Согласно карточке ведомства, Тимофеев разыскивается по статье УК РФ, однако по какой именно не уточняется.
Ранее в Минобороны заявили о совершённой Украиной атаке с применением FPV-дронов по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что россия ответит на эти удары, о чём российский лидер Владимир Путин действительно сообщил главе США Дональду Трампу, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru