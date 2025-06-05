МВД РФ объявило в розыск предполагаемого участника атаки на военные аэродромы

Предполагаемый участник атаки на российские военные аэродромы Артем Тимофеев был объявлен в розыск. Соответствующая информация появилась в базе МВД РФ.

Рогов назвал попытку ВСУ атаковать Крымский мост людоедской выходкой

Согласно карточке ведомства, Тимофеев разыскивается по статье УК РФ, однако по какой именно не уточняется.

Ранее в Минобороны заявили о совершённой Украиной атаке с применением FPV-дронов по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что россия ответит на эти удары, о чём российский лидер Владимир Путин действительно сообщил главе США Дональду Трампу, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СпецоперацияМВД РФРозыск

Горячие новости

Все новости

партнеры