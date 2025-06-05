Названа причина отказа молодых педагогов от работы в школах

По его словам, нормальная нагрузкоа для учителя - это одна ставка, включающая 18 уроков в неделю. Однако в этом случае педагоги, в большинстве регионов, будут получать минимально возможную зарплату в районе МРОТ.

Социолог, доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Юлия Байер, в свою очередь, отметила, что низкие оклады негативно отражаются на престиже професии. В итоге молодёжь не желает получать «около 40–50 тысяч рублей при загрузке больше ставки, работой дома и классным руководством».

«Успех у нас, как правило, измеряется... финансовой состоятельностью педагога. А хорошо зарабатывающих учителей дети просто не видят», – заключила Байер.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что молодые учителя в России получают крайне низкую зарплату, которая не позволяет содержать семью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».