Названа причина отказа молодых педагогов от работы в школах
Дефицит педагогов связан с низкими зарплатами. Об этом «ФедералПресс» заявил председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков.
По его словам, нормальная нагрузкоа для учителя - это одна ставка, включающая 18 уроков в неделю. Однако в этом случае педагоги, в большинстве регионов, будут получать минимально возможную зарплату в районе МРОТ.
Социолог, доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Юлия Байер, в свою очередь, отметила, что низкие оклады негативно отражаются на престиже професии. В итоге молодёжь не желает получать «около 40–50 тысяч рублей при загрузке больше ставки, работой дома и классным руководством».
«Успех у нас, как правило, измеряется... финансовой состоятельностью педагога. А хорошо зарабатывающих учителей дети просто не видят», – заключила Байер.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что молодые учителя в России получают крайне низкую зарплату, которая не позволяет содержать семью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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