США выделят Украине 205 млн долларов гумпомощи

Госсекретарь США Энтони Блинскен заявил, что Вашингтон выделит дополнительные 205 млн долларов для гуманитарной помощи Киеву, сообщает РИА Новости.

США выделили Украине новый пакет помощи на $325 миллионов

По его словам, эти средства будут направлены на закупку продовольствия, питьевой воды, образовательные программы, юридическое и другое содействие.

Ранее в ЮНЕСКО заявили, что организация выделит Украине 1,5 млн долларов на цифровизацию культурного наследия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьУкраинаСША

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