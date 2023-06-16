США выделят Украине 205 млн долларов гумпомощи
16 июня 202317:18
Госсекретарь США Энтони Блинскен заявил, что Вашингтон выделит дополнительные 205 млн долларов для гуманитарной помощи Киеву, сообщает РИА Новости.
По его словам, эти средства будут направлены на закупку продовольствия, питьевой воды, образовательные программы, юридическое и другое содействие.
Ранее в ЮНЕСКО заявили, что организация выделит Украине 1,5 млн долларов на цифровизацию культурного наследия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru