США выделят Украине 205 млн долларов гумпомощи

По его словам, эти средства будут направлены на закупку продовольствия, питьевой воды, образовательные программы, юридическое и другое содействие.

Ранее в ЮНЕСКО заявили, что организация выделит Украине 1,5 млн долларов на цифровизацию культурного наследия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».